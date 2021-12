Aantal in ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten in 1 dag met 122 afgenomen

646 op IC, 1.996 in de kliniek, en 12 verplaatsingen

Van de in totaal 2.642 opgenomen coronapatiënten liggen er 646 op de IC: 626 in Nederland en 20 in Duitsland. Dat zijn 8 COVID-patiënten minder dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 1.996 in de kliniek in Nederland, 114 minder dan gisteren. Er zijn gisteren 12 bovenregionale en 0 internationale verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

LCPS ziet dalende cijfers

De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gelijk gebleven maar op de kliniek is dit gedaald. De instroom van COVID-patiënten is aan het dalen', aldus het LCPS.