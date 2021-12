EMA: nieuw toegelaten coronavaccin Nuvaxovid 90% effectief tegen Omicronvariant

Vijfde in EU toegelaten coronavaccin

Nuvaxovid is het vijfde vaccin dat in de EU wordt aanbevolen om COVID-19 te voorkomen. Het is een op eiwitten gebaseerd vaccin en zal, samen met de reeds goedgekeurde vaccins, vaccinatiecampagnes in de EU-lidstaten ondersteunen tijdens een cruciale fase van de pandemie.

'Voldoet aan de EU-criteria voor werkzaamheid , veiligheid en kwaliteit'

Na een grondige evaluatie concludeerde het EMA-comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) bij consensus dat de gegevens over het vaccin robuust waren en voldeden aan de EU-criteria voor werkzaamheid , veiligheid en kwaliteit.

Twee belangrijke klinische onderzoeken

Uit de resultaten van twee belangrijke klinische onderzoeken bleek dat Nuvaxovid effectief was in het voorkomen van COVID-19 bij mensen vanaf 18 jaar. Bij de onderzoeken waren in totaal meer dan 45.000 mensen betrokken. In de eerste studie kreeg ongeveer tweederde van de deelnemers het vaccin en de anderen kregen een placebo (schijn)injectie; in de andere studie waren de deelnemers gelijk verdeeld tussen Nuvaxovid en placebo. Mensen wisten niet of ze Nuvaxovid of een placebo hadden gekregen.

Eerste studie

De eerste studie, uitgevoerd in Mexico en de Verenigde Staten, vond een afname van 90,4% van het aantal symptomatische COVID-19-gevallen vanaf 7 dagen na de tweede dosis bij mensen die Nuvaxovid kregen (14 gevallen van 17.312 mensen) vergeleken met mensen die placebo (63 van de 8.140 mensen). Dit betekent dat het vaccin in deze studie een werkzaamheid van 90,4% had .

Tweede studie

De tweede studie, uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, toonde ook een vergelijkbare vermindering van het aantal symptomatische COVID-19-gevallen bij mensen die Nuvaxovid kregen (10 gevallen van de 7.020 mensen) in vergelijking met mensen die een placebo kregen (96 van de 7.019 mensen); in deze studie was de werkzaamheid van het vaccin 89,7%.

90% effectiviteit tegen Omicron

Bij elkaar genomen, de resultaten van de twee studies tonen aan een vaccin werkzaamheid voor Nuvaxovid van rond de 90%. De oorspronkelijke stam van SARS-CoV-2 en enkele zorgwekkende varianten zoals alfa en bèta waren de meest voorkomende virale stammen die circuleerden toen de onderzoeken gaande waren. Er zijn momenteel beperkte gegevens over de werkzaamheid van Nuvaxovid tegen andere zorgwekkende varianten, waaronder Omicron.

Lichte 'grieperige' bijwerkingen

De bijwerkingen die met Nuvaxovid in de onderzoeken werden waargenomen, waren gewoonlijk licht of matig en verdwenen binnen een paar dagen na vaccinatie. De meest voorkomende waren gevoeligheid of pijn op de injectieplaats, vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, een algemeen gevoel van onwel zijn, gewrichtspijn en misselijkheid of braken.