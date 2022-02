Rookontwikkeling in protonencentrum UMCG

Kortsluiting

'Het lijkt erop dat er kortsluiting is ontstaan in een van de technische ruimtes. De brandweer is aanwezig en doet onderzoek. Er is nog steeds veel rook in het gebouw. Alle aanwezige patiënten en medewerkers hebben het gebouw veilig kunnen verlaten. De bestralingsafspraken voor dinsdagavond zijn afgezegd.