Aantal soa-tests bij centra seksuele gezondheid neemt weer toe

In 2021 lieten ruim 138.000 mensen een soa Seksueel overdraagbare aandoeningen-test doen bij een Centrum Seksuele Gezondheid (CSG Centrum Seksuele Gezondheid). Dit is 30 procent meer dan in 2020. Maar het aantal is nog wel 8 procent lager dan in 2019, het jaar vóór corona. Van degenen die zich lieten testen had 1 op de 5 een soa. Dat was minder dan in 2020, maar meer dan in 2019. Dit blijkt uit het jaarlijkse soa-rapport van het RIVM.

Chlamydia

Chlamydia is al jaren de meest voorkomende soa, vooral bij jongeren. In 2021 zijn er meer dan 20.000 chlamydia-diagnoses vastgesteld. Dat is bijna net zoveel als in 2019. Van het totaal aantal bezoeken onder vrouwen werd bij 16,2 procent een chlamydia-diagnose vastgesteld. Onder de heteroseksuele mannen was dat 21,3 procent en bij MSM 12,2 procent. Die percentages zijn lager dan in 2020, maar wel hoger dan in 2019. Onder MSM in de PrEP-pilot is het percentage chlamydia-diagnoses gedaald van 11,7 procent in 2019 naar 10 procent in 2021.

Gonorroe

In 2021 hebben de CSG’s bijna 8.000 keer gonorroe vastgesteld. Dat is vergelijkbaar met 2019. Deze soa komt vooral voor bij MSM. Het percentage positieve gonorroe testen onder MSM was 12,4 procent. Dat is een stijging ten opzichte van 2019. Toen was het nog 11,6 procent. Onder MSM in de PrEP-pilot daalde het percentage gonorroe-diagnoses van 10,7 in 2019 naar 9,2 in 2021.

Syfilis

Het afgelopen jaar is er bijna 1.400 keer syfilis vastgesteld, iets minder dan in 2019. In bijna alle gevallen gaat het om MSM. Het percentage positieve syfilis testen onder MSM was 2,6 procent. Dit is vergelijkbaar met 2019. Onder MSM in de PrEP-pilot is het percentage syfilis-diagnoses licht gedaald van 2,2 procent in 2019 naar 1,7 procent in 2021.

Hiv humaan immunodeficientievirus

In 2021 kregen 128 CSG-bezoekers te horen dat ze hiv hebben. Dat zijn er 5 meer dan in 2020. Onder hen waren 110 MSM. In 2021 kwamen 794 mensen met hiv voor het eerst naar een hiv-behandelcentrum. Dat was 18 procent minder dan in 2019.

PrEP-pilot

Sinds de start van de PrEP-pilot in 2019 hebben in totaal bijna 9.800 mensen een eerste PrEP-consult gehad. Van hen hadden 3.450 het eerste consult in 2021.