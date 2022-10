Coronavaccin Novavax kan breder worden ingezet

'Voorkeur gaat uit naar mRNA-vaccins'

De raad benadrukt dat de voorkeur uit gaat naar mRNA-vaccins omdat nog niet bekend is hoe goed Novavax beschermt tegen de omikronvariant van het coronavirus. Wel is duidelijk dat mensen die de basisserie of een herhaalprik met Novavax krijgen, beter beschermd zijn dan mensen die niet gevaccineerd zijn of geen herhaalprik hebben gehad. Voor mensen die geen gebruik kunnen of willen maken van een mRNA-vaccin, komt Novavax binnenkort beschikbaar als basisserie vanaf 12 jaar en als herhaalprik vanaf 18 jaar.

Novavax als herhaalprik voor volwassenen

Op 1 september 2022 heeft het EMA Novavax als herhaalprik geregistreerd voor volwassenen vanaf 18 jaar. Op basis van de beschikbare gegevens over de veiligheid van het vaccin, concludeert de Gezondheidsraad dat een herhaalprik met het Novavax-vaccin voldoende veilig is voor mensen vanaf 18 jaar. De bijwerkingen zijn doorgaans mild en vergelijkbaar met die van de mRNA-vaccins. In zeldzame gevallen kan, net als bij vaccinatie met een mRNA-vaccins, een ontsteking van de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) ontstaan.

Novavax als basisserie voor jongeren vanaf 12 jaar

Op 23 juni 2022 heeft het EMA Novavax geregistreerd voor het gebruik als basisserie voor jongeren vanaf 12 jaar. Het is nog niet duidelijk hoe goed de basisserie met Novavax jongeren beschermt tegen ernstige ziekte door de omikronvariant van het coronavirus. Wel zijn jongeren die de basisprikken met Novavax krijgen beter beschermd tegen corona dan jongeren die niet zijn gevaccineerd. Het Novavax-vaccin is voldoende veilig voor gebruik bij jongeren, de bijwerkingen zijn doorgaans mild en in de beperkte wetenschappelijke gegevens zijn geen onverwachte of ernstige bijwerkingen gezien.