Geef jezelf rust in moeilijke tijden

Zoek ontspanning

Op het werk worden de laatste projecten in hoog tempo afgerond. Lange dagen, weinig zonlicht… het zijn allemaal redenen om je moe, onzeker, gestrest en wellicht wat depressief te voelen. Loop niet langer achter jezelf aan en zoek ontspanning tijdens deze drukke dagen. Ondertussen kan bijvoorbeeld Flowerside CBD je helpen om zowel lichamelijk als geestelijk tot rust te komen.

CBD olie

Je hebt vast al wel gehoord over CBD en CBD olie en dat dit kan helpen bij lichamelijke en geestelijke klachten. CBD is de afkorting voor cannabidiol; een van de 120 actieve stoffen die in de cannabisplant. Door dit extract op te lossen in olie ontstaat de CBD olie. CBD heeft geen verslavende of hallucinerende werking, wat cannabis zelf wel kan hebben. Het heeft wel andere effecten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Zo kan het je geest tot rust brengen. Daarnaast wordt het gebruikt bij lichamelijke klachten, zoals pijn bij reuma, omdat het ook je lichaam helpt te ontspannen. De CBD olie die te koop is op de Nederlandse markt is geheel veilig en niet verslavend, daar ziet de overheid namelijk op toe. Het kan je dus door stressvolle periodes heen helpen.

Vechten of vluchten

Waarom zou je een rustgevend product gebruiken tijdens stressvolle periodes? De reden is simpel: stress vraagt heel veel van je, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit heeft te maken met het vecht-vlucht mechanisme wat je lichaam in gang zet als je gestrest bent. De situatie is je immers te veel dus je lijf gaat ervan uit dat je twee dingen kunt doen: vechten of ervandoor gaan. In beide gevallen maakt het lichaam adrenaline aan, je hart gaat sneller pompen en er wordt meer insuline in je bloedstroom toegelaten. Dit alles om de spieren van voedingsstoffen te voorzien, zodat je de strijd kan aangaan of juist verlaten. Daarnaast bereidt je lichaam je ook vast voor op het tot rust komen na de spannende gebeurtenis. Hiervoor maken de bijnieren cortisol aan, wat de aanmaak van adrenaline vermindert. Zit je langdurig in een spannende tijd, dan maakt je lijf teveel adrenaline aan, maar ook teveel cortisol. Hierdoor raak je van binnen ontregelt. Het lichaam brandt op en ook geestelijk raak je steeds vermoeider. Als dit proces te lang aanhoudt, samen met de stress, dan raak je overspannen of in een burn-out, met alle gevolgen van dien.

Ontspanning is belangrijk

Daarom is het bij stress zo belangrijk om te kunnen ontspannen. De boog kan namelijk niet altijd gespannen staan. Zelfs als je het heel druk hebt, is het noodzakelijk een dag voor jezelf in te plannen. Die dag doe je verder niets dan voor jezelf zorgen. Ga lekker naar een sauna, ga sporten of wandelen in de natuur. Slaap een paar uur extra, lees een boek, kijk je favoriete film en verwen jezelf met een lekkere, gezonde maaltijd. Laat werk en alle taken die er nog zijn, even links liggen. Maak je hoofd leeg en zorg dat je het overzicht weer terugkrijgt. Schrijf alles wat je nog zou moeten doen op en verdeel dit over verschillende dagen. Dat geeft lucht en ruimte. Daarnaast is het goed om je zenuwen te bedaren met natuurlijke middelen, waar CBD er dus één van is.

Ontspannen met CBD

Er zijn verschillende soorten CBD oliën op de markt. Bijvoorbeeld een variant om beter te kunnen slapen of juist eentje om overdag sterker in je schoenen te staan. Of misschien wil jij wel liever een CBD olie die vooral die strak opeengeklemde kaken of je aan stress gerelateerde rugpijn helpt te verlichten. Neem dan een olie die is verrijkt met andere ingrediënten die je probleem kunnen helpen aanpakken. Bij stress helpen de natuurlijke ingrediënten om te ontspannen. Het heeft vaak even tijd nodig om het effect te voelen van de CBD olie. Dat is normaal. Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosis niet en heb even geduld. Je kan CBD olie dagelijks gebruiken of alleen in die tijden dat je weet dat je gespannen zal zijn, zoals met examens, deadlines of nu, zo aan het einde van het jaar. Begin dan een paar weken van te voren met het nemen van de oplossing, zodat je rustig en vol overzicht de drukke tijden tegemoet kan gaan.

Tips voor ontspanning

Voel je je ondanks het gebruik van CBD olie toch overweldigd door alles wat er op je af komt? Sluit je ogen en haal dan drie keer heel diep adem waarbij je zo laag mogelijk in je buik (zo rond je navel) probeert adem te halen. Praat met anderen over je gevoel en zoek indien dat nodig is hulp bij de huisarts. Probeer daarnaast voldoende nachtrust te pakken, bijvoorbeeld met een speciale CBD olie die je helpt rustig in slaap te vallen en door te slapen.