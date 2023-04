Minder post-COVID na besmetting met omikron

Na een besmetting met omikron heeft 1 op de 10 mensen na 3 maanden nog steeds klachten. Dat is bijna 2 keer lager dan na een besmetting met de deltavariant. Dit blijkt uit nieuwe resultaten uit het LongCOVID-onderzoek van het RIVM. Het verschilt hoe vaak bepaalde post-COVID klachten vóórkomen na de omikron- of deltavariant. Wel blijven de langdurige klachten bij beide groepen ingrijpend.

Veel mensen besmet met omikron

De omikronvariant maakt mensen vaak minder ziek dan voorganger delta. Deze variant ontwijkt makkelijker de immuniteit die mensen al hadden door eerdere infecties of vaccinatie. Mede hierdoor kregen veel mensen in Nederland (opnieuw) corona. In het onderzoek is gekeken naar de klachten die 3 maanden na een infectie met omikron voorkwamen. Welke klachten kwamen hoe vaak voor? Ook keken de onderzoekers of dit anders was na een infectie met de deltavariant.

Na corona vaker vermoeidheid, benauwdheid en hersenmist

Mensen met een omikron infectie hadden vaker last van vermoeidheid, benauwdheid, hersenmist (brainfog), problemen met het geheugen en moeite met drukke omgevingen dan mensen zonder corona. Mensen hadden deze klachten echter nog vaker na de deltavariant. Hadden mensen al een eerdere corona infectie doorgemaakt? Dan hadden zij meer last van vermoeidheid en benauwdheid, dan mensen die voor het eerst corona kregen door de omikronvariant.

Door de grotere besmettelijkheid van omikron zijn daar in totaal meer mensen ziek van geworden dan door de deltavariant. Daardoor kan het totaal aantal mensen met langdurige klachten na een besmetting met omikron ondanks het mildere verloop toch groter zijn. Post-COVID, of long-COVID, blijft daarom een veel voorkomende en ingrijpende conditie in de bevolking.

Klachten uit de verschillende groepen vergeleken

Omdat sommige langdurige klachten ook in de controlegroep voorkomen, is gekeken welke klachten statistisch significant vaker voorkwamen bij mensen die een besmetting met omikron hadden doorgemaakt. De onderzoekers bepaalden het percentage mensen met langdurige klachten door COVID (dus mensen met Post-COVID/long-COVID) door te kijken naar het verschil in hoe vaak deze klachten voorkwamen tussen mensen na omikron en mensen zonder een (eerdere) besmetting.

Volgende stap: hoe gaat het een jaar na corona?

Het LongCOVID-onderzoek keek nu welke klachten mensen 3 maanden na een besmetting met omikron ervaren. De volgende stap is kijken naar de effecten van corona na een jaar.