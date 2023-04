GGD’en voeren weer meer soa-consulten uit dan voor COVID-19

Het aantal soa (seksueel overdraagbare aandoening )-consulten bij de centra seksuele gezondheid van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en is in 2022 met 19% gestegen vergeleken met 2021. Dat blijkt uit de nieuwe ‘Thermometer seksuele gezondheid’. Het ging in 2022 in totaal om 164.715 consulten. Dat is voor het eerst weer meer dan in 2019, het jaar voor de uitbraak van COVID-19. Toen waren er 150.782 soa-consulten.

Toename niet alleen door PrEP-pilot

Het aantal consulten bij de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en was in 2020 en 2021 een stuk lager vanwege afgeschaalde zorg door de COVID-19 pandemie. In 2020 waren er 105.936 consulten en in 2021 138.436. De stijging van het aantal consulten komt niet alleen door de pilot met PrEP voor mannen die seks hebben met mannen (MSM (mannen die seks hebben met mannen)) en een groot risico lopen op een hiv (humaan immunodeficientievirus)-infectie. Als onderdeel van die pilot worden zij getest op soa (seksueel overdraagbare aandoening )’s door de deelnemende GGD’en. Ook onder vrouwen, heteromannen en MSM die niet deelnemen aan de PrEP (pre-expositie profylaxisis)-pilot was er een lichte stijging in het aantal consulten.

Hoog vindpercentage chlamydia

Bij 21,2% van de consulten bij heteroseksuele mannen werd chlamydia gezien. Ook het vindpercentage bij vrouwen was hoog in 2022, 17,9%. In 2019, vóór COVID-19, was het vindpercentage 18,4% bij heteroseksuele mannen en 15,3% bij vrouwen. Wat opvalt is dat de stijging in 2022 alleen te zien was bij mensen onder de 25 jaar.

Toename gonorroe

\Het aantal gevallen van gonorroe nam sterk toe, vooral in de tweede helft van 2022. Er waren in 2022 10.600 gonorroe-diagnoses. Dat is een stijging van 33% vergeleken met 2021. Vooral bij vrouwen steeg dit aantal sterk; van 831 naar 1.458 diagnoses. Dat is een stijging van 75%. Ook onder heteroseksuele mannen was een sterke stijging te zien. Het aantal gonorroe-diagnoses ging van 421 in 2021 naar 666 in 2022. Dat is een stijging van 58%.

Het gonorroe vindpercentage bij vrouwen steeg van 1,5% in 2021 naar 2,3% in 2022. In het vierde kwartaal van 2022 was het vindpercentage nog hoger: 3,1%. Bij heteroseksuele mannen ging het vindpercentage van 1,8% in 2021 naar 2,4% in 2022. In het vierde kwartaal van 2022 was het vindpercentage 2,9%.

Bij vrouwen en bij heteroseksuele mannen werd gonorroe in het laatste kwartaal van 2022 relatief vaker gezien bij: