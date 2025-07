Politie vindt auto en eigenaar na dodelijke aanrijding met fietser (33) Burdaard

Fietser overleden, bestuurder doorgereden

'In de nacht van 30 op 31 juli vond daar een aanrijding plaats met een fietser. Het slachtoffer, een 33-jarige man uit Stiens, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie ontving vannacht een melding dat er een persoon met zeer ernstig letsel was aangetroffen aan de Iedyk in Burdaard. Hulpverlening werd ter plaatse gelijk opgestart maar dit mocht voor het slachtoffer niet meer baten. Al snel werd duidelijk dat de man slachtoffer is geworden van een dodelijke aanrijding, waarvan de bestuurder is doorgereden', meldt de politie.

Aanhouding verdachte

De politie is direct een onderzoek gestart. 'Zo hebben we ter plaatse sporenonderzoek en buurtonderzoek verricht en bekeken we eventuele camerabeelden uit de omgeving van het incident. Uit dat onderzoek blijkt dat het slachtoffer op de fiets werd aangereden, vermoedelijk door een zwarte pick-up truck. De politie heeft vandaag een 35-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de aanrijding. Ook werd de auto die mogelijk betrokken is geweest bij de aanrijding aangetroffen door de politie. De man zit vast en wordt verhoord', aldus de politie.