Eén op de vier jongeren tussen 18 en 25 jaar is te zwaar

Overgewicht

'Een kwart van de jongeren tussen 18 en 25 jaar had overgewicht, waarvan 7 procent ernstig overgewicht', aldus het CBS op basis van de nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2022, in samenwerking met het RIVM.

Toename vooral bij 18- tot 25-jarigen

Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht is toegenomen. In 2014 had 15 procent van de 2- tot 25-jarigen overgewicht. De toename is vooral te zien bij 18- tot 25-jarigen: van 21 procent in 2014 naar 25 procent in 2022. Het aandeel jongeren met obesitas is sinds 2014 gelijk gebleven.

Jongeren met herkomst buiten Europa vaker te zwaar

Jongeren met een Nederlandse herkomst hebben het minst vaak overgewicht (15 procent). Bij jongeren met een herkomst buiten Europa komt overgewicht met 24 procent het vaakst voor. Jongens en meisjes hebben ongeveer even vaak overgewicht.