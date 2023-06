Instrumenten uit Gereedschapskist verbeteren palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Het Nivel heeft een zogenaamde Gereedschapskist gevuld met instrumenten waarvan is aangetoond dat ze helpen bij het verbeteren van palliatieve zorg. De instrumenten zijn bruikbaar en behulpzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zorgverleners geven aan dat het gebruik van de instrumenten heeft geleid tot verbetering van hun vaardigheden in palliatieve zorgverlening en tot beter palliatief zorgbeleid in de organisatie. Dit blijkt uit evaluatie door het Nivel van de implementatie van de Gereedschapskist in zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

De instrumenten uit de Gereedschapskist bestaan uit een werkboek voor cliënten om hun wensen kenbaar te maken, verhalen en adviezen voor zorgprofessionals, een handreiking over medische interventies en nog veel meer. Deze werden geïmplementeerd in tien zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Goed palliatief zorgbeleid en vaardige zorgverleners zijn essentieel voor het bieden van goede zorg in de laatste levensfase. Samen werken aan verbetering met gebruik van de instrumenten uit de Gereedschapskist draagt bij aan een betere basis voor palliatieve zorg.

Zorgverleners zien verbetering in hun vaardigheden palliatieve zorg

Ruim driekwart van de zorgverleners (78%) vindt dat hun eigen vaardigheden in het bieden van palliatieve zorg door het gebruik van de Gereedschapskist zijn verbeterd. Zij voelen zich vaker vaardig in het systematisch in kaart brengen van symptomen en behoeften van hun cliënten. Ook het communiceren met en betrekken van cliënten en hun naasten tijdens de laatste levensfase is in hun ogen verbeterd. Ten slotte geven ze aan dat ze beter zijn geworden in bieden van zorg in specifiek de de laatste levensdagen van de cliënt en het ondersteunen van naasten en medebewoners bij rouw en verliesverwerking.

Palliatief zorgbeleid in organisaties ook verbeterd volgens de zorgverleners

Een grote meerderheid van de zorgverleners (84%) geeft aan dat ook het palliatieve zorgbeleid op organisatieniveau is verbeterd. Een groter percentage zorgverleners is bekend met het bestaan van een beleid hieromtrent en weet dat er een protocol is voor het bieden van palliatieve zorg. Zorgverleners spreken vaker met elkaar over wat zinnige zorg is in de laatste fase van het leven. Ook ervaren ze dat er vaker interne specialisten palliatieve zorg beschikbaar zijn, zoals een gespecialiseerd team of zorgconsulenten palliatieve zorg. Ten slotte zijn ze ervan op de hoogte dat er scholings- en trainingsmogelijkheden zijn en dat er een samenwerkingsverband is met het Netwerk Palliatieve Zorg.

Vooruitgang kwaliteit palliatieve zorg op gebied van lichamelijk welbevinden

Een ruime meerderheid van de zorgverleners (79,3%) vindt dat ook de kwaliteit van zorg door het gebruik van de Gereedschapskist vooruit is gegaan. Vooral het bieden van goede ondersteuning aan cliënten op het gebied van lichamelijk welbevinden is vooruitgegaan. Verbeteringen op het gebied van psychisch, sociaal en spiritueel welbevinden zijn echter nog beperkt. Op deze gebieden is nog ruimte voor verbetering.