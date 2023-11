'Supermarkten kunnen directe invloed hebben op tegengaan diabetes type 2-ramp'

Deze week na Sint-Maarten bracht het Diabetes Fonds verontrustend nieuws over de toename van het aantal gevallen van diabetes type 2 onder tieners. Dit zegt Jan Buining van TastyBasics. 'Het aanbod van voeding stuurt de consumptie en is geen vrije keuze. Het stimuleert ongezonde aankopen. De gehanteerde margepolitiek van supermarkten draagt daaraan bij.'

Bruining: 'Decennia geleden was diabetes type-2 nog zeldzaam onder jongeren. We wisten dat de gemiddelde leeftijd waarop diabetes type 2 werd gediagnosticeerd jaarlijks daalde. Nieuw is dat inmiddels zelfs al bij tieners ‘ouderdoms-suiker’ de kop op steekt. De groeiende prevalentie op steeds jongere leeftijd van diabetes type 2 en een reeks van andere chronische ziekten in Nederland, heeft een directe relatie met ongezonde voeding. Vooral voeding met bewerkte grondstoffen die calorieën concentreren en voedingswaarde verdunnen, is de boosdoener. Het niet te ontwijken overvloedige en goedkope aanbod ervan blokkeert de vrije keuze. Bijna de helft van de mensen vindt ongezonde voeding te verleidelijk.'

'Fabrikanten zouden die urgentie moeten gaan voelen en zich moeten inzetten voor smakelijke alternatieven die wel voorsorteren op meer gezonde jaren', aldus Bruining. 'Supermarkten kunnen direct invloed uitoefenen op het aantrekkelijker maken van gezond voedsel. Hun nettowinst wordt behaald uit een mix van lage marge op ongezonde producten aangevuld met een hoge marge op gezonde alternatieven. Deze worden daardoor tot wel 20 procent duurder dan nodig. Dat is het dubbele van wat veel politieke partijen bepleiten door de btw ongezonde producten op 0 procent te zetten. Supermarkten wordt hun financiële resultaat niet misgund. Wat meer marge op ‘ongezond’ en geen extra marge op gezonde producten, kan de gezonde keuze voor een veel grotere groep consumenten bereikbaar maken.'