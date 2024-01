Bloedgroep A suikers voeden darmbacteriën en houden je gezond

Publicatie in Nature

'Zij publiceerden woensdag 3 januari 2024 hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Nature', aldus het UMCG.

Bloed als energiebron

In de menselijke darm leven triljoenen bacteriën en andere microben die verschillende soorten koolhydraten nodig hebben voor energie. Vroeger werd gedacht dat ze deze koolhydraten voornamelijk uit ons voedsel haalden. Nieuw onderzoek van Jingyuan Fu en Hermie Harmsen onthult nu dat darmmicroben ook suikers die horen bij onze bloedgroep kunnen gebruiken als energiebron, omdat ze als slijm worden geëxporteerd in de darm.

Faecalibacterium

De onderzoekers ontdekten dit door een sterk verband tussen de genetische variatie ABO en een ontbrekend onderdeel in een belangrijke darmmicrobe genaamd Faecalibacterium. ABO bepaalt onze bloedgroep en elke bloedgroep heeft zijn eigen soort suiker. Het ontbrekende deel in Faecalibacterium bleek een specifieke suikerroute te bevatten, waardoor ze suiker van het type A-bloed als energiebron kunnen gebruiken. ‘Dit toont aan dat onze genetische samenstelling bepaalt welke bacteriën we in onze darmen hebben’, zegt Harmsen.

Bijdrage aan betere gezondheid

Wanneer bacteriën suiker van het type A-bloed gebruiken, leidt dit tot een gezondere en meer diverse gemeenschap van darmmicroben, zo ontdekten de onderzoekers. En dat draagt bij aan een betere gezondheid van hart en stofwisseling bij mensen met bloedgroep A. Fu: ‘microbioomtherapie, zoals bijvoorbeeld poeptransplantatie, is een goede methode voor ziektepreventie en -behandeling. Ons onderzoek suggereert dat behandeling waarschijnlijk effectiever is als we de genetica van het microbioom afstemmen op de genen van de patiënt.’

Verklaren van variaties

‘Nu we weten dat onze genetische samenstelling zelf bepaalt welke bacteriën er in onze darmen zitten, lijkt dit te helpen bij het verklaren van variaties die we zien in hoe mensen reageren op voeding en therapie’, vult Harmsen aan. ‘Wat goed is voor mensen met bloedgroep A is misschien niet goed voor mensen met bloedgroep B of O.’