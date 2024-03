'Vooral jongeren getroffen door langdurige klachten na corona'

Jongeren tussen de 12 en 25 jaar

'Bij volwassenen van 26 jaar en ouder gaat het hierbij om ruim 3% en bij jongeren tussen de 12 en 25 jaar is dat ongeveer 5%. Ongeveer een derde van deze groepen mensen krijgt van de huisarts de diagnose post-COVID of Long COVID', zo meldt het Nivel maandag op basis van het nieuwe kwartaalonderzoek (peiling december 2023) onder jongeren en volwassenen van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (Netwerk GOR).

Beperkingen in dagelijkse leven

Van de mensen die aangeven langdurige klachten te hebben, geeft bijna een kwart van de volwassenen en een vijfde van de jongeren aan dat ze zich in het dagelijks leven heel erg beperkt voelen. Ze voelen zich onder meer vaak heel vermoeid. Ook klachten als geheugen- en concentratieproblemen, benauwdheid of kortademigheid en het hebben van suïcidale gedachten worden vaak genoemd. Daarbij kan de ernst van de klachten per persoon sterk verschillen. Volwassenen geven vaak aan dat ze hun verantwoordelijkheden minder goed kunnen nemen, bijvoorbeeld als het gaat om het huishouden of hun werk.

Klachten houden soms meerdere jaren aan

Er is ook gevraagd hoelang zij na de coronabesmetting klachten ervaren. Bij de volwassenen gaf 39% van degenen met klachten aan al 1 tot 2 jaar last te hebben en 32% 2 tot 3 jaar. Van de jongeren zegt 30% deze klachten 1 tot 2 jaar en 9% 2 tot 3 jaar te hebben.

Diagnose post-COVID bij ruim een derde van de mensen met langdurige klachten

Ook blijkt ook dat 36% van de volwassenen met deze klachten een diagnose post-COVID heeft gekregen van de huisarts. Ook 39% van de jongeren kreeg zo’n diagnose van de huisarts. Daarnaast zegt 39% van de volwassenen en 44% van de jongeren dat zij zelf, of mensen die hen goed kennen, denken dat hij of zij post-COVID hebben.

Stijging problemen met geheugen en concentratie

Uit nieuwe gegevens van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn blijkt dat het aantal volwassenen dat de huisarts bezoekt voor geheugen – en concentratieproblemen nog steeds flink hoger is dan voor de coronatijd (2019). Opvallend is dat deze stijging vooral voorkomt in de leeftijdsgroep 24-45 jaar (stijging van 60% ten opzichte van 2019). Bij ouderen is het aantal huisartsbezoeken voor geheugen- en concentratieproblemen terug op het niveau van 2019.