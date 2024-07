Weer micro- en nanoplastics in menselijk bloed gevonden

Een tweede studie door analytisch chemici en immunologen van de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC (VUmc) over de aanwezigheid van micro- en nanoplastics in menselijk bloed bevestigt de eerdere bevindingen van het team (Leslie et al., 2022). De eerste studie kreeg overweldigende aandacht, waaronder veel weerstand en ongeloof, vooral vanuit de polymeerindustrie.

De nieuwe resultaten, gepubliceerd in Microplastics and Nanoplastics, bevestigen de eerdere studie over micro- en nanoplastics in menselijk bloed, namelijk dat mensen in hun dagelijks leven worden blootgesteld en dat kleine deeltjes in hun lichaam worden opgenomen, wat leidt tot detecteerbare niveaus van polymeren in hun bloedbaan. In 17 van de 68 geanalyseerde bloedmonsters vonden de wetenschappers polymeren, met een gemiddelde van 1,1 µg/ml voor de som van de polymeerconcentraties. Polyethyleen werd het meest aangetroffen en gemeten in de hoogste concentratie, namelijk 1,9 µg/ml.

Senior auteur analytisch chemicus Marja Lamoree benadrukt het belang van de nieuwe bevindingen: “Dit bewijst dat we op de goede weg zijn bij het meten van MNP's in bloed, en dat dit noodzakelijk is om de mogelijke gezondheidsrisico's in verband met deze blootstelling te beoordelen.” Deze bevindingen dragen bij aan de snel groeiende kennis over het voorkomen van micro- en nanoplastics in mensen, wat vaak de aandacht trekt in de pers, bijvoorbeeld met de ontdekking van plasticdeeltjes in placenta’s, teelballen en andere organen.

Methode en opname van PVC verbeterd

Om nieuwe resultaten te verkrijgen over de blootstelling van 68 vrijwilligers breidden de onderzoekers het aantal geteste polymeren uit met PVC, materiaal dat zowel binnen- als buiten veel wordt gebruikt. Daarnaast verfijnden zij de analysemethode om lagere detectie- en kwantificatiegrenzen voor de zes polymertypen te bereiken, en werden uitgebreide kwaliteitsborgings- en kwaliteitscontrolemaatregelen geïmplementeerd om de nauwkeurigheid van de methode en de betrouwbaarheid van de resultaten te ondersteunen. Ook werden de deeltjes bepaald in twee grootteklassen: deeltjes met een grootte tussen 0,3 en 0,7 µm en deeltjes groter dan 0,7 µm.

Pioniersrol in onderzoek naar microplastics en gezondheid

Dit onderzoek maakte deel uit van het MOMENTUM-project dat wordt gefinancierd door het ZonMw-programma Microplastics & Health en Health∼Holland, Top Sector Life Sciences & Health. Hierdoor bereikten Nederlandse wetenschappers een leidende rol in microplastics onderzoek en de mogelijke implicaties voor de menselijke gezondheid.Extra financiering werd ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma Marie Skłodowska-Curie van de Europese Unie en het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.

Tot groot verdriet van het team is Dick Vethaak, een van de initiators van het wereldwijde onderzoek naar micro- en nanoplastics, drijvende kracht achter de oprichting van het ZonMw-programma en coauteur van het artikel, enkele weken voor de publicatie van het huidige werk overleden.