Koningin Máxima opent nieuwe polikliniek van de Nederlandse Endometriose Kliniek

Koningin Máxima opent dinsdagmorgen 10 september in het Reiner de Graaf ziekenhuis in Delft de nieuwe polikliniek voor patiënten met ernstige endometriose.

Aandoening

Endometriose is een aandoening waarbij weefsel, dat lijkt op het weefsel binnen de baarmoeder, zich ook buiten de baarmoeder bevindt. Koningin Máxima is aanwezig bij de plenaire openingsbijeenkomst. Na de openingshandeling krijgt zij een rondleiding in de kliniek waarbij zij in gesprek gaat met professionals over de endometriosezorg in Nederland en met patiënten over de impact die de aandoening heeft op hun leven.

1 op de 10 vrouwen

Eén op de tien vrouwen in de vruchtbare leeftijd krijgt te maken met endometriose. Endometriose is een chronische ziekte die kan leiden tot ontstekingen met als gevolg verklevingen, (chronische) pijn en verminderde vruchtbaarheid. Door gebrek aan kennis duurt het in Nederland gemiddeld 7,4 jaar voordat de diagnose endometriose wordt gesteld.

Nieuwe speciale endometriose poli

Afgelopen jaar zijn door de Nederlandse Endometriose Kliniek (NEK) tweeduizend patiënten met endometriose geholpen met advies en tweehonderd patiënten geopereerd. Om aan de steeds grotere vraag naar gespecialiseerde endometriosezorg te kunnen voldoen, is nu de nieuwe polikliniek gerealiseerd.

Vroegtijdige diagnose belangrijk

Op deze nieuwe locatie wordt topklinische en innovatieve endometriosezorg op één plaats rondom de patiënt geconcentreerd, wat past bij de holistische benadering van de NEK. Zorgprofessionals van de NEK zetten zich daarnaast in voor meer bewustwording van en wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van endometriose. Met een vroegtijdige diagnose kunnen vrouwen de juiste behandeling krijgen en zijn de gevolgen voor hun leven minder ingrijpend.