Rode Kruis zet meer hulpverleners in vanwege Mpox-epidemie

Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de Mpox-uitbraak op het Afrikaanse continent. 'Door de toename van het aantal besmettingen, riep de WHO de noodtoestand uit. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening op in het hele Afrikaanse continent, om te helpen en om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt', zo laat het Rode Kruis maandag weten.

Gezondheidscrisis uitgebroken op Afrikaanse continent

Het Mpox-virus, ook wel apenpokken-virus, dook al op in ten minste 12 landen. Er zijn al meer dan 17.000 vermoedelijke of bevestigde gevallen, en 500 mensen stierven dit jaar aan Mpox. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is er nu een stijging van 160 procent.

Meeste besmettingen in Congo

De meeste besmettingen zijn in de Democratische Republiek Congo, namelijk 92 procent. Maar het virus dook ook op in Kenia, Burundi, Rwanda en Oeganda. In de Congolese provincie Zuid-Kivu werd een nieuwe variant van het virus gedetecteerd. 'Deze nieuwe variant wordt sneller doorgegeven en raakt vooral vrouwen en kinderen onder de 15 jaar', aldus het Rode Kruis.

'Sterke toename aantal besmettingen in Afrika is zeer zorgwekkend'

Harm Goossens, Directeur van het Rode Kruis: “Deze Mpox-epidemie herinnert ons er opnieuw aan dat virussen geen grenzen kennen. De sterke toename van het aantal besmettingen in Afrika is zeer zorgwekkend en vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Dit overstijgt één land, waardoor onmiddellijke intercontinentale samenwerking op het gebied van vaccinatiecampagnes en preventie nodig is.”

Informatiecampagnes

Om de verdere verspreiding tegen te gaan, zet het Rode Kruis extra vrijwilligers in. In de Democratische Republiek Congo zetten hulpverleners informatiecampagnes op om ervoor te zorgen dat het virus minder wordt overgedragen. Daarmee bereikten zij al meer dan 400.000 mensen. Hulpverleners geven voorlichting over hoe het virus zich verspreidt, hoe ze verdere verspreiding kunnen voorkomen en wat de symptomen zijn.