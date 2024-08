De nominatieronde voor de Gouden Televizier-Ring is gestart

Na vier kwalificatierondes is het nu tijd voor de grote nominatieronde. Inmiddels weten we welke 30 programma’s nog in de race zijn voor die felbegeerde Gouden Televizier-Ring. Maar deze stemronde wordt duidelijk welke drie programma’s de grote favoriet waren afgelopen jaar.

De Nederlandse kijkers mogen weer stemmen, want de stembussen zijn vanaf vandaag geopend via TVgids.nl/ring. De drie programma’s die tijdens deze stemronde de meeste stemmen krijgen, zien we 17 oktober terug in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala.

Naast het stemmen op de verschillende programma's, kan er in deze ronde ook gestemd worden op de Televizier-Ring Presentator, Acteur, Talent, Impact én Online-videoserie.

Jeugd

Naast bovenstaande categorieën kan er natuurlijk ook weer gestemd worden op het favoriete Jeugdprogramma van afgelopen jaar via TVgids.nl/jeugd.

Er kan gestemd worden tot dinsdag 24 september 08:00 uur.