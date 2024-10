65-plussers eten het gezondst, pubers het ongezondst

Nederlanders van 65 jaar of ouder maakten in 2023 de gezondste keuzes van voeding. 'Ze kozen het minst vaak voor ongezonde snacks en suikerhoudende dranken en aten het vaakst gezonde producten. Daarentegen aten 12- tot 18-jarigenhet vaakst ongezond', zo meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2023 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Voedingscentrum.

Suikerhoudende dranken

In 2023 zijn in de Gezondheidsenquête nieuwe vragen over voeding opgenomen. Deze vragen gaan over indicatoren voor gezonde voeding, namelijk het eten van vlees en vis, fruit, groente, suikerhoudende dranken, brood, en ongezonde snacks. Op basis van de antwoorden op deze vragen en informatie over alcoholgebruik (vanaf 12 jaar), is per indicator een voedingsscore berekend, en een totaalscore gebaseerd op de afzonderlijke indicatoren samen. Deze scores lopen van 0 tot en met 10; een hogere score geeft aan dat de voeding voor deze voedingsindicator meer in lijn is met de adviezen van het Voedingscentrum.

Leeftijdsafhankelijk

Sommige adviezen zijn afhankelijk van leeftijd. Volwassenen wordt bijvoorbeeld meer groente en fruit geadviseerd dan kinderen, en jonge kinderen hebben weinig of geen ruimte voor ongezonde snacks. Mensen van verschillende leeftijden kunnen dus even hoog scoren, terwijl ze andere hoeveelheden van een bepaald voedingsmiddel eten of drinken.

Volwassenen eten gezonder als ze ouder worden

Leeftijd speelt een rol bij voedingskeuzes. Jonge kinderen aten gezonder dan pubers; peuters (1 tot 4 jaar) haalden gemiddeld een totaalvoedingsscore van 7,1, pubers een 5,9. Vanaf 18 jaar stegen de scores; volwassenen aten gezonder als ze ouder worden. 65-plussers aten het gezondst, en haalden een gemiddelde totaalscore van 7,5.

Frisdrank

Vergeleken met jongeren drinken ouderen veel minder suikerhoudende dranken, eten minder ongezonde snacks, en kiezen ze vaker voor gezond eten. Peuters en basisschoolleerlingen (4 tot 12 jaar) scoorden hoog op groenten en fruit.

Pubers

Pubers (12- tot 18-jarigen) aten het ongezondst. Zo haalden zij gemiddeld een 4 voor de indicatoren ongezonde snacks, suikerhoudende dranken en fruit. Drie kwart van hen zei bijvoorbeeld meer dan drie grote snacks per week te eten, 31 procent dronk dagelijks suikerhoudende drank, en 86 procent at niet dagelijks twee stuks fruit.

Vrouwen maakten gezondere voedingskeuzes dan mannen

Vrouwen aten over het algemeen gezonder dan mannen. Zij scoorden op alle onderzochte voedingsindicatoren gemiddeld beter dan mannen. Het verschil was het grootst bij suikerhoudende dranken.