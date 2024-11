Live videoverbinding tussen ambulance en ziekenhuis belooft betere opvang spoedpatiënt

De Spoedzorg Connect-ambulance is het tastbare resultaat van een intensieve samenwerking tussen Ambulance Amsterdam, Amsterdam UMC en KPN Health.

Lotte Terwindt, cardio-anesthesioloog in Amsterdam UMC en initiatiefneemster van Spoedzorg Connect: “Als een patiënt met een levensbedreigende aandoening in de ambulance ligt, onderweg naar de Spoedeisende hulp, dan wil je dat alle betrokken hulpverleners als één team functioneren. In de huidige situatie zit er een harde knip in de zorgketen: pas bij de overdracht in het ziekenhuis krijgt het opvangteam een volledig beeld van de toestand van de patiënt.”

Hetzelfde beeld van de patiënt

Met de live videoverbinding kan het ambulanceteam het opvangteam in het ziekenhuis al tijdens de reis laten meekijken, zodat het opvangteam zich beter kan voorbereiden en de behandeling sneller kan overnemen. Als de toestand van de patiënt onderweg verandert, zijn de zorgverleners in het ziekenhuis daar via de live videoverbinding direct van op de hoogte en krijgen ze meteen alle cruciale informatie over de patiënt. Spoedzorg Connect maakt zo een vloeiende overdracht mogelijk.

Dave Bouman, ambulanceverpleegkundige Ambulance Amsterdam: “We willen de zorgteams van de acute zorg eerder samenbrengen. In de ambulance onderweg naar de Spoedeisende hulp en op de SEH zelf wordt onder hoge druk gewerkt en moeten er snel beslissingen worden genomen. Het is fijn als beide zorgteams dan over hetzelfde beeld van de patiënt beschikken.”

Inrichting Spoedzorg Connect-ambulance

De Spoedzorg Connect-ambulance is uitgerust met drie onopvallende camera's en een beeldscherm met microfoon en speaker. De ambulance maakt gebruik van het door KPN ontwikkelde Spoedzorg Connect-platform en 5G netwerk. De oplossing voldoet aan de strengste beveiligingseisen.

Om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze zullen de Ambulance Amsterdam-posten van Purmerend en Hoofddorp begin 2025 als eerste met Spoedzorg Connect-ambulances gaan rijden. Met die ervaringen kan Spoedzorg Connect verder worden geoptimaliseerd en worden bekeken of een verdere uitrol, ook landelijk, wordt ingezet.