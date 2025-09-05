'Iedere pakketbezorger kan een levensredder worden met een mobiele AED'

Onlangs bundelden Vekabo Zeeland en Hart Veilig Walcheren de krachten om meer AED's (Automatische Externe Defibrillator) in de buitengebieden te plaatsen. En in De Volkskrant pleitte een geneeskundestudent in een opiniestuk terecht voor AED's in bussen en treinen. Dit zijn goede ideeën, want elke minuut telt bij een hartstilstand. Ook pakketbezorgers, die dagelijks door alle Nederlandse wijken rijden, zouden een AED moeten meenemen. Dit zegt Peter Houtzagers van Pulse4all.

'Waar moeten we meer AED's ophangen?', is nu het uitgangspunt. Het zou beter zijn om dat om te keren: zijn er plekken waar AED's mogen ontbreken? De technologie is er en de urgentie ook. Wat ontbreekt, is heldere regelgeving en het lef om te handelen en daarmee de nieuwe norm te zetten. Als bij een hartstilstand binnen drie minuten een schok wordt toegediend, stijgt de overlevingskans naar 70 procent.

Binnen drie minuten of nooit meer

De hersenen kunnen maar drie minuten zonder zuurstof. Krijgt iemand binnen die tijd een schok toegediend, dan is de overlevingskans 70 procent. Na die drie minuten is blijvende schade of overlijden vrijwel onvermijdelijk.

Toch hanteren we in Nederland nog steeds een richtlijn van zes minuten. Dat moet beter. In vliegtuigen zijn AED’s inmiddels standaard en elke politieauto rijdt ermee rond. Ook bedrijven zoals VodafoneZiggo voorzien hun dienstwagens van AED's.

De logica is simpel: hoe dichter de AED bij het slachtoffer, hoe groter de kans op overleven. Studies tonen aan dat wanneer overal ter wereld een AED binnen drie minuten beschikbaar is, vijf miljoen levens per jaar kunnen worden gered.

Bezorgers als mobiele AED-netwerk

Pakketbezorgers zijn snel, flexibel en zichtbaar. Een bezorger met een AED op de rug kan het verschil maken tussen leven en dood. Zeker in dichtbevolkte buurten, waar ze vaak binnen enkele minuten ter plaatse kunnen zijn.

Als we een AED echt binnen drie minuten beschikbaar willen hebben, moeten we ze niet alleen ophangen, maar ook laten bewegen. Daarbij is het cruciaal dat mensen zich vertrouwd genoeg voelen om de AED daadwerkelijk in te zetten.