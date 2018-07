'Volkszanger Mick Harren opgepakt na trekken vuurwapen'

In Purmerend heeft de politie vrijdagavond in een horecagelegenheid aan de Koemarkt een man gearresteerd voor wapenbezit. Volgens de krant de Telegraaf gaat het om zanger Mick Harren.

De volkszanger zou daar zijn voormalige stiefzoon, de zoon van zijn ex-vrouw Pascalle, in de horecazaak met een pistool hebben bedreigd. De stiefzoon zou de zanger die avond hebben gevraagd zijn moeder met rust te laten. Mick en Pascalle gingen in 2014 uit elkaar. De politie kan omwille van de privacy niet bevestigen dat het om Mick Harren gaat die is aangehouden.