Politie arresteert Frank Masmeijer in Breda

Dinsdag heeft de politie in Breda oud-presentator Frank Masmeijer gearresteerd. Masmeijer werd door de rechtbank in België veroordeeld voor betrokkenheid bij het smokkelen van 467 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen maar ging tegen de uitspraak in hoger beroep dat in november van dit jaar voor het hof in Antwerpen dient.