Contract Piet Paulusma als weerman van SBS6 na 23 jaar niet meer verlengd

Talpa: 'Andere weervoorziening'

Talpa Network oriënteert zich op een andere weervoorziening. Het contract met Piet Paulusma eindigt per eind 2019 en er wordt geen nieuw contract met elkaar aangegaan. De samenwerking met Piet Paulusma wordt in goed onderling overleg beëindigd.

23 jaar dag in dag uit het weer

In de afgelopen 23 jaar die Piet Paulusma verbonden was aan SBS6 was hij er bijna onafgebroken zeven dagen per week te zien. Piet werkt nog steeds met onverminderde energie voor SBS6 maar zal na afloop van zijn huidige contract niet meer werkzaam zijn voor de zender. Piet krijgt hierdoor ruimte voor nieuwe weer gerelateerde activiteiten vanuit zijn bedrijf Piet Paulusma Meteo Services. SBS6 is Piet Paulusma en zijn team enorm dankbaar voor zijn onafgebroken inzet in de afgelopen 23 jaar en kijkt uit naar de uitzendingen die hij in 2019 nog zal verzorgen.

September 1996

In september 1996 verscheen de Friese weerman voor het eerst op tv bij SBS6. Aanvankelijk was zijn weerbericht onderdeel van het nieuwsprogramma Hart van Nederland. De weerberichten rondom de Elfstedentocht van 1997 betekenden zijn doorbraak bij het grote publiek. Zijn unieke presentatie op locatie in weer en wind maakte hem ongekend populair en maakte van hem een onlosmakelijke personalityvan SBS6. Om die reden kreeg hij in 2003 zijn eigen programma: Piets Weer, standaard afgesloten met zijn groet Oant moarn ('Tot morgen' red.). De populariteit van het programma is sindsdien onverminderd groot gebleken.

Uniek

Piet is uniek in de historie van de weersvoorspellingen in Nederland en bij SBS6. Hij verzorgt bovendien alle weeruitzendingen op SBS6 alleen. Meteorologen Dennis Wilt en Amara Onwuka zijn gevraagd om vanaf dit voorjaar bij Talpa Network mee te denken over de invulling en uitrol van een nieuwe weervoorziening.