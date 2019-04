Platina Film voor 'Verliefd Op Cuba'

Verliefd Op Cuba is opnieuw bekroond. De romantische komedie van de makers van Verlief Op Ibiza en Onze Jongens heeft afgelopen zondag in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht de 400.000e bezoeker getrokken.

Zesde keer platina

Het is voor regisseur Johan Nijenhuis de zesde keer dat zijn film de Platina status haalt, een recordaantal. De film awards zijn een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. VERLIEFD OP CUBA is de eerste Platina Film van dit jaar.

Liefde

Loes (Susan Visser) is na haar echtscheiding het vertrouwen in de liefde verloren. Wanneer haar dochter Maartje (Abbey Hoes) besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf Sanchez) vliegt ze direct naar het Caribische eiland om aan te tonen dat haar schoonzoon in spé enkel uit is op een verblijfsvergunning. Eenmaal geland op het betoverende eiland leert Loes meer over de liefde dan ze ooit had verwacht.