Duncan Laurence naar Ziggo Dome

Het ongelooflijke succes van ‘Arcade’ op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv brengt Duncan Laurence op donderdag 26 maart 2020 naar de Ziggo Dome. De aankomende tournee van Laurence verkocht enkele uren na de winst helemaal uit. Een aansluitende show in de grootste popzaal van Nederland geeft dit succes een logisch vervolg.

“Het is niet te bevatten wat er allemaal gebeurt! Binnen een jaar na het Songfestival langs de grootste poppodia van Nederland en in de grootste zaal van Nederland, dat had ik niet durven dromen,” aldus een enthousiaste Laurence.

De 25-jarige singer-songwriter schreef zaterdag geschiedenis door met zijn hit ‘Arcade’ in de zinderende finale van de 64e editie van het Eurovisie Songfestival de eerste plaats te behalen. De laatste keer dat Nederland won, was 44 jaar geleden, toen Teach-In met het nummer 'Ding-A-Dong' als eerste eindigde. Duncan Laurence werd door de kenners wereldwijd al geruime tijd gezien als de grote favoriet om het Eurovisie Songfestival winnen. In Nederland verkocht Laurence maar liefst 14.000 tickets. In het najaar gaat hij ook op tournee door Europa.

Arcade

Sinds de presentatie van zijn debuutsingle ‘Arcade’ in maart behaalde het nummer al verschillende successen. Zo brak ‘Arcade’ daags na het winnen van het Songfestival het Nederlandse record van Spotify, door binnen 24 uur maar liefst 1,24 miljoen streams binnen te slepen. Ook was ‘Arcade’ de afgelopen weken de meest gedraaide song op de radio.

Internationaal werd het overwinningsnummer daags na de winst in Tel Aviv vele miljoenen keren gestreamd en staat het in de Top 20 van de meest gestreamde tracks wereldwijd. ‘Arcade’ had toen al de status van platina bereikt. Het verhaal van Duncan Laurence is nog maar net begonnen, en brengt hem op 26 maart naar de Ziggo Dome