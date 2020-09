Oude tweets Akwasi roepen verontwaardiging op

Rond oude tweets van de rapper Akwasi is zondag grote verontwaardiging ontstaan omdat hij zich hierin gewelddadig uitspreekt over Sinterklaas en Zwart Piet. In een tweet laat Akwasi weten dat hij zich distantieert van de uitspraken en de tweets niet meer kan herinneren.

Eerder sprak de rapper zich op de Dam al uit over het in het gezicht schoppen van iemand die zich in november als Zwarte Piet durft te vertonen. Dit probeerde hij bij Paauw in het televisieprogramma met wat woordkunsten te ontkrachten.

De tweets van Akwasi dateren tussen 2009 en 2012 met teksten als: ‘’Gaat iemand nou nog Zwarte Piet neerknallen? Of moet ik het doen? en ’Kan iemand dit jaar Sinterklaas van die boot schieten, ik leg €500 euro op zijn hoofd. // Braapp !!!’

In een reactie zegt Akwasi: ‘Ik distantieer mijzelf van de tweets die online opdoken uit de laatste twee decennia. ik kan mezelf niet herkennen in wat ik zag. Eigenlijk kan ik ze me niet eens herinneren. herinner jij zelf kleine tekstjes van meer dan twee decennia geleden? ik dus ook niet.’