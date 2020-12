Zeven verdachten vast voor inbraken en woningovervallen bij BN'ers

Dinsdagochtend werden in alle vroegte zeven mannen aangehouden als verdachten van in het onderzoek naar drie woninginbraken en vier overvallen op vermogende en/of bekende Nederlanders, waaronder René van der Gijp en Nikkie de Jager . Dit meldt de politie dinsdag.

'Belabgrijke stap gezet'

'Met de invallen in acht woningen heeft de politie, onder leiding van het Openbaar Ministerie, een belangrijke stap gezet', aldus de politie. Het onderzoeksteam sluit niet uit dat er nog andere overvallen en inbraken aan deze verdachten kunnen worden gelinkt,

Invallen

De invallen vonden plaats in acht woningen in Rotterdam en Ridderkerk en werden uitgevoerd door leden van Arrestatieteams en het Team Parate Eenheid. De mannen die werden aangehouden variëren in leeftijd van 19 tot 24 jaar. Zij worden er van verdacht betrokken te zijn bij diverse woninginbraken en overvallen in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik Ido Ambacht, Mijnsheerenland en Uden (Brabant).

Auto, dure horloges, sieraden, geld en munitie

De verdachten zijn overgebracht naar een politiebureau en daar ingesloten voor verhoor. Bij de huiszoekingen werden diverse goederen in beslag genomen, waaronder een auto, dure horloges en sieraden, geld, nieuwe designerkleding en –tassen en munitie. Daarnaast werden verschillende gegevensdragers en inbrekersgereedschap in beslag genomen.

Patroon

Het onderzoek naar de woninginbraken en overvallen startte enkele maanden geleden, nadat rechercheurs van het Regionaal Team Overvallen (RTO) Rotterdam een patroon zagen in de werkwijze en de beoogde buit. Arjan de Zwart, hoofd Dienst Regionale Recherche: 'Het was de verdachten steeds te doen om dure horloges, sieraden en geld. Ze wisten tonnen aan buit te maken. De verdachten gingen daarbij bovendien geweld niet uit de weg. In enkele gevallen gebruikten zij een vuurwapen om de slachtoffers te bedreigen of werden de slachtoffers mishandeld.'

Grote impact

De impact van een overval is enorm op iedereen die dit overkomt. Vaak zet dit iemands leven op z’n kop. Elke overval is er een te veel. Om deze reden is er een Regionaal Team Overvallen (RTO). Dit is een samengesteld team bestaande uit rechercheurs uit verschillende districten van de eenheid Rotterdam.

'De kracht van dit team is, dat zij zo nauw met elkaar samenwerken, specifiek gericht op overvallen, waardoor zij als geen ander snel de overeenkomsten tussen de verschillende overvallen zien. Iets wat in dit onderzoek ook is gebeurd' aldus De Zwart.

Onderzoek duurt voort

'Met deze aanhoudingen is een belangrijke stap gezet in het onderzoek naar de inbraken en overvallen. We zijn blij dat we de slachtoffers hierover persoonlijk hebben kunnen informeren. De verdachten zijn nu ingesloten en zitten in volledige beperking. Dat houdt in dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het onderzoek is echter nog niet afgesloten en meer aanhoudingen worden zeker niet uitgesloten' , besluit De Zwart.