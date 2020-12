Teken van Verdienste voor Flikken Maastricht

Het contract tussen tv-producent Eyeworks, omroep AVROTROS en de gemeente Maastricht werd ondertekend op 25 november 2006. Destijds was het idee om dertien afleveringen te maken. Inmiddels staat de teller op meer dan 150 afleveringen, en gaat de serie het vijftiende seizoen in. Burgemeester Penn-te Strake verraste de crew en acteurs van Flikken Maastricht bij één van de opnames voor het nieuwe seizoen dat vanaf 8 januari te zien is. In haar toespraak loofde Penn-te Strake de stadspromotie door Flikken Maastricht en de bijbehorende profilering van de stad. “Bovendien mogen we de positieve aandacht voor het politiewerk en de inzet van hulpdiensten een belangrijke bijvangst noemen”, zei Maastrichts burgemeester.

Flikken Maastricht

Flikken Maastricht speelt zich af in en rond Maastricht en kent in Floris Wolfs (Victor Reinier) en Eva van Dongen (Angela Schijf) de belangrijkste hoofdrolspelers. De eerste uitzending was op 3 september 2007. Inmiddels is de serie ook vertoond op de Vlaamse televisie, en is er in Flikken Rotterdam een nieuwe Flikkenserie gestart. Flikken Maastricht kent sinds de start al meer dan een miljoen kijkers gemiddeld per seizoen, bij sommige seizoenen werd zelfs het aantal van 2 miljoen kijkers gemiddeld overtroffen.

Teken van Verdienste

Het ‘Teken van Verdienste’ is een stedelijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan personen of instanties die een functie hebben vervuld die van groot belang is voor het bestuurlijke, economische, culturele of sociale functioneren van de stad. Eerder kregen onder andere Jo Ritzen (Universiteit Maastricht), Alexander van Grevenstein (Bonnefanten), Guus Beumer (Marres), Paul Hustinx (TEFAF), Els Landerloo (kinderopvang), Leo van Vliet (Amstel Gold Race) en Ward Vleugels (Q-Park) een Teken van Verdienste.