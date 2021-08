Geen 'mannelijke' en 'vrouwelijke' acteerprijzen meer Gouden Kalveren

De Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijzen van Nederland, worden vernieuwd en 'genderinclusief'. Vanaf de aankomende editie van het Nederlands Film Festival (NFF) wordt één Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol en één Gouden Kalf voor Beste Bijrol uitgereikt en wordt dus alleen het acteertalent beoordeeld ongeacht of er dan dus een vrouw of man wint. Dit heeft het NFF donderdag bekendgemaakt.

Prijs voor Beste Hoofdrol en voor Beste Bijrol

Voor elk van deze twee prijzen worden vijf acteerprestaties genomineerd. Ook in de categorie Dramaserie wordt vanaf dit jaar eveneens één Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol en één voor Beste Bijrol (een nieuwe categorie) overhandigd. Ook nieuw is het Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol Korte Film. Dit heeft het NFF in samenspraak met de Dutch Academy For Film (DAFF) en ACT Acteursbelangen na onderzoek besloten. Het Nederlands Film Festival vindt plaats van 24 september t/m 2 oktober 2021. De nominaties worden bekendgemaakt op maandagavond 27 september. Op vrijdagavond 1 oktober is de feestelijke uitreiking van de filmprijzen op het Grolsch Gouden Kalveren Gala in Utrecht.

Genderinclusiviteit

Over de vernieuwing van de Gouden Kalveren, licht Silvia van der Heiden, Algemeen Directeur NFF toe: 'Wereldwijd speelt al jaren de discussie over genderinclusiviteit en deze is ook binnen de nationale en internationale film- en beeldsector urgent. Het NFF beweegt mee met de tijdgeest en heeft ervoor gekozen om, zoals bij de andere Gouden Kalveren al decennia het geval is, het onderscheid tussen man en vrouw bij de acteerprijzen op te heffen.'

Inclusiviteit

Jenny Booms, directeur Dutch Academy For Film (DAFF), over de herziening van de filmprijzen: 'Als Academy willen we alle makers verenigen, ongeacht beroep, achtergrond of geslacht. Inclusiviteit in de sector is een belangrijk aandachtspunt voor ons. Samen met NFF en ACT hebben we onderzocht of er onder de acteurs, en onder onze leden, behoefte was aan verandering binnen de branche. Gezien de overwegend positieve reacties is het niet meer dan logisch dat wij hier als DAFF gehoor aan geven. Uiteindelijk gaat het de stemmers uitsluitend om vakmanschap, bij het kiezen van de nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren.'

'Op weg naar meer inclusiviteit en diversiteit'

Manoushka Zeegelaar Breeveld, voorzitter ACT acteursbelangenvereniging: 'ACT ziet graag brede representatie van acteurs. De prijzen zijn daar een belangrijke schakel in. We verheugen ons op volgend jaar wanneer het Kalf voor Aanstormend Talent een nieuwe categorie wordt. Voor nu is deze nieuwe indeling een eerste stap op weg naar meer inclusiviteit en diversiteit. In het bijzonder met het nieuwe kalf voor Beste Hoofdrol Korte Film zijn wij blij, omdat de diversiteit van acteurs en makers die voor deze prijs in aanmerking komen tot nu toe het grootst is.'

Singleplay

Vanwege de populariteit en groei van het aantal (web)dramaseries, gaat de voormalige competitie Televisiedrama vanaf 2021 over naar Dramaserie. Daarbij wordt eenmalig het Gouden Kalf voor Beste Singleplay 2021 uitgereikt, als eerbetoon aan de singleplay, een fictiefilm gemaakt voor onder andere televisie zoals in reeksen De Straat, Centraal en One Night Stands. Deze reeksen komen met de intrede van nieuwe talentontwikkelingsregelingen te vervallen. Vanaf 2022 dingen singleplays afhankelijk van hun lengte mee met Korte Film (tot 70 minuten) en Speelfilm (70+ minuten).

Overzicht Gouden Kalveren

Net als bij alle andere Gouden Kalveren is er vanaf nu dus geen onderscheid meer tussen man en vrouw bij de acteerprijzen. Hieronder vind je op een rij welke Gouden Kalveren er dit jaar uitgereikt worden. Bij elk Gouden Kalf horen drie nominaties, tenzij anders vermeld. Sinds 2015 worden de nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren voor Speelfilm en Lange Documentaire bepaald via het Academysysteem. De selectie en de toekenning komen tot stand in samenwerking met de DAFF. Voor de Gouden Kalf Competitie Korte Film, Dramaserie/Singleplay, Korte Documentaire en Digitale Cultuur kiest, net zoals in voorgaande jaren, een onafhankelijke jury de nominaties en winnaars.

Academy-prijzen

Beste Film (5 nominaties)

Beste Lange Documentaire (5 nominaties).

Beste Regie

Beste Scenario

Beste Hoofdrol (5 nominaties),

Beste Bijrol (5 nominaties)

Beste Camera

Beste Production Design

Beste Costume Design

Beste Montage

Beste Sound Design

Beste Muziek

Juryprijzen

Beste Korte Documentaire

Beste Korte Film

Beste Dramaserie

Beste Singleplay

Beste Hoofdrol Korte Film/Singleplay

Beste Hoofdrol Dramaserie

Beste Bijrol Dramaserie

Gouden Kalf Digitale Cultuur

Andere toekenning

Gouden Kalf voor de Filmcultuur

Gouden Kalf van het Publiek