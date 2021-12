Adverteerders laten Meilandjes in de steek

Het gaat de Meilandjes op dit moment even niet van een leien dakje. Erica Meiland had onlangs opmerkingen geplaatst over mensen die een hoofddoekje dragen.

Grote adverteerders, zoals kaartenbedrijf Hallmark, Milka, Nivea en Emma Matras hebben na de uitlatingen direct de samenwerking met de Meilandjes beëindigd.

Ze zijn beroemd geworden om hoe vrij ze in het leven staan, maar nu Erica wat meer van haar eigen kant is laten gaan zien, is er vanuit onder andere de moslimgemeenschap veel kritiek. De rel die nu is ontstaan, doet de Meilandjes nu financieel geen goed. De vraag blijft hoe de groep vaste fans Erica trouw blijft nu ze vrouwen in een boerka heeft vergeleken met ‘pinguïns.

Inmiddels probeert een grote groep mensen de Meilandjes van de buis te krijgen bij SBS6. Victoria Koblenko staat volledig achter Meilandjes-boycot