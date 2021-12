Danny's wereld: Kraak de woningnood!

De situatie op de Nederlandse woningmarkt is schrijnend en de ontevredenheid groeit met de dag. Woonprotesten en ook het kraken van panden lijken aan een opmars bezig, met name in studentensteden. In deze aflevering van Danny's wereld volgt Danny Ghosen een tweetal krakers die uit protest een leegstand pand willen kraken. In 2010 is kraken bij wet verboden, maar dat houdt hen niet tegen. 'We zien dat kraken gecriminaliseerd is, maar tegen de illegale leegstand gebeurt eigenlijk niks.'