Strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van aangiften rondom The Voice Of Holland

In januari dit jaar is er grootschalige media-aandacht geweest voor vermeende misstanden rondom het televisieprogramma The Voice Of Holland (TVOH). Aanleiding hiervoor was een online uitzending van het programma BOOS. Door vijf personen is aangifte gedaan van mogelijk strafbare zedenfeiten tegen in totaal vier personen rondom TVOH. Het Openbaar Ministerie heeft deze aangiften onderzocht en beoordeeld. Besloten is om naar aanleiding van deze vijf aangiften verder strafrechtelijk onderzoek in te stellen. De vier aan TVOH verbonden personen tegen wie aangifte is gedaan, zijn als verdachte aangemerkt.

Tegen een van de vier verdachten is door het parket Noord-Holland een onderzoek gestart naar aanleiding van een zedenfeit waarvan kort voor de uitzending van BOOS aangifte is gedaan. Dit betreft een verdenking die los staat van The Voice Of Holland. Ook het onderzoek naar aanleiding van twee nieuwe aangiften tegen deze persoon zal door het parket Noord-Holland geleid worden. De zaken tegen de overige drie verdachten worden onderzocht onder leiding van een officier van justitie van het parket Midden-Nederland.

De komende periode zal de politie zorgvuldig onderzoek doen. Hiervoor worden onder andere diverse getuigen en de verdachten gehoord. Naar verwachting zal dit geruime tijd duren. Na afronding van het onderzoek zal het Openbaar Ministerie beslissen of er voldoende bewijs is om de verdachten te vervolgen of dat dit niet het geval is en er afgezien wordt van vervolging. Als er besloten wordt tot dagvaarding van een of meer verdachten dan zal dat ook het moment zijn waarop er meer informatie gegeven kan worden over de verdenkingen. Het is dan vervolgens aan de rechter om een oordeel te vellen over de schuld van een verdachte.