Concert Rolling Stones gaat niet door

Het concert van de Rollings Stones dat gepland stond voor maandagavond in de Johan Cruijff ArenA gaat niet door. Dit meldt organisator Mojo.

De 78-jarige zanger Mick Jagger is positief op corona getest en is volgens de organisatie niet in staat om op te treden. Hij heeft ook de ArenA weer verlaten.

In een verklaring laat de band weten dat het hen diep spijt dat het concert op een ander tijdstip gehouden moet worden. ‘Maar de veiligheid van het publiek, de andere muzikanten op het podium en de crew moet prioriteit krijgen’, aldus de band