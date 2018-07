OM eist geldboete van 375,- euro voor achterlaten hond in auto

Vrijdagochtend heeft het Openbaar Ministerie (OM) een geldboete tegen een 57-jarige man uit Heerenveen geëist voor het achterlaten van zijn hond in zijn auto terwijl het buiten boven de 20 graden was. Dit meldt het OM vrijdag.

In de zon

Passanten merkten op 25 mei 2017 in Heeg op dat er een hond in een auto was achtergelaten. De auto stond in de zon en de raampjes waren een stukje open gelaten. Twee surveillanten die gealarmeerd waren, hebben op de eigenaar gewacht en proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Waarschuwing

Het is een feit van algemene bekendheid dat je een hond niet achter moet laten in een auto die in de zon staat, omdat je dan het welzijn van het dier benadeelt en zijn gezondheid in gevaar brengt. Hiervoor wordt door de overheid en de Dierenbescherming al jaren gewaarschuwd. Het Openbaar Ministerie gaf hier in algemene zin gisteren ook al aandacht aan. We moeten voor onze dieren zorgen als voor onze kinderen. Met liefde, beleid en verstand. In de zaak van vandaag is het in ieder geval bij het verstand misgegaan door de hond achter te laten in de auto.

40 graden

Uit het proces-verbaal blijkt dat de buitentemperatuur die dag 20 tot 25 graden was. Ook blijkt uit het proces-verbaal dat de hond tenminste 35 minuten in de auto heeft gezeten en dat de auto in de volle zon stond. Uit de tabel die de Dierenbescherming hanteert, blijkt dat de temperatuur in de auto al snel oploopt tot 40 graden.

Kans op overlijden

Als een hond zich bevindt in een temperatuur die zijn lichaamstemperatuur van 38 graden te boven gaat, dan kan het snel mis gaan. Een hond kan slecht afkoelen. Hij gaat hijgen, de tong gaat uit de bek, zoals ook hier is geconstateerd, maar als dit langer aanhoudt, dan raakt een hond al snel in coma en kan zelfs overlijden. Gelukkig is dat hier niet gebeurd.

Geldboete

De officier is van mening dat verdachte, door het achterlaten van zijn hond in de auto die in de zon stond, niet goed voor zijn hond heeft gezorgd, terwijl die zorg en het welbevinden zijn taak is als houder van de hond. Dat rekent de officier hem aan en eist een geldboete van € 375,-. De politierechter heeft de geëiste geldboete opgelegd.