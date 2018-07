In een paar jaar tijd bijna dubbel zoveel glutenvrije producten verkocht

Zowel de vraag naar als het aanbod van glutenvrije broden, pasta en andere speciale producte is flink toegenomen. UIt cijfers van onderzoeksbureau IRI blijkt dat de omzet van speciale glutenvrije producten bij de Nederlandse supermarkten sinds 2014 bijna is verdubbeld. Het onderzoeksbureau verwacht dat er in 2018 voor 25 miljoen euro aan speciale producten zonder gluten verkocht zal worden. Marktanalist Marieke Bokkes van onderzoeksbureau Innova Market Insights: 'Consumenten zien het als een gezonder alternatief en kopen het daarom steeds vaker. Die groep is breder dan alleen mensen die glutenintolerant zijn.' Dit meldt de NOS zaterdag.

Groep Nederlanders met glutenintolerantie neemt toe

Gluten is een eiwit dat in tarwe, rogge en gerst zit. De komende tijd zal naar verwachting de groep Nederlanders met een glutenintolerantie alleen nog maar toenemen. Deze maand nog zei het Nederlands Huisartsen Genootschap dat de richtlijn voor de diagnose wordt aangepast, zodat meer gevallen herkend zullen worden. Bianca Rootsaert, voorzitter van de Nederlandse Coeliakie Vereniging tegen de NOS: 'Uit onderzoek in andere landen blijkt dat naar schatting 1 procent van de bevolking coeliakie heeft. Dat zou betekenen dat het gaat om 170.000 Nederlanders. Toch is gluten-intolerantie vastgesteld bij maar 30.000 Nederlanders.'

Geen trend

De mening dat de trend voor glutenvrij eten mogelijk over zijn piek is, deelt Bokkes niet. Bokkes: 'Het leek in eerste instantie een hype, maar de groei houdt echt jaar op jaar aan. Het lijkt dus echt door te zetten.'