Aangesproken drone-vlieger geeft klager kopstoot

De politie heeft woensdagavond een 33-jarige man uit Beverwijk aangehouden in een woning aan de Gildelaan in Velsen-Noord wegens mishandeling van een 36-jarige man uit Velsen-Noord. Dit meldt de politie donderdag.

Drone

'De verdachte was in de Gildelaan aan het vliegen met een drone. Het slachtoffer voelde zich bekeken en was hier niet van gediend', aldus de politie. Hij volgde de drone toen deze wegvloog en kwam op die manier bij de eigenaar terecht. Toen het slachtoffer hem op zijn ‘vlieggedrag’ aansprak, ontstond er een woordenwisseling dat er toe leidde dat de verdachte het slachtoffer een kopstoot gaf.

Regels vliegen met drone

Zo moeten hebben particulieren dan wel geen vergunning nodig, maar moeten zij zich wel aan regels houden. Zo mag je niet vliegen in de buurt van een vliegveld of andere specifiek aangewezen plaatsen. Maar ook niet boven bebouwing, niet boven mensen en niet hoger dan 120 meter. Bovendien moet je altijd je drone kunnen zien.