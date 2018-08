Politie stuit na tip op flinke hoeveelheid drugs in woning in Rotterdam

Bij de doorzoeking van een woning in de wijk Ommoord in Rotterdam trof de politie donderdagmiddag een flinke hoeveelheid, verschillende soorten, drugs aan. De hennep, MDMA, cocaïne en pillen zaten in dozen en zakken verstopt.

De twee aanwezige mannen brachten de nacht door op het politiebureau. In afwachting van het verdere onderzoek zitten zij vast.

De politie had donderdag aandacht voor de woning aan de Kelloggplaats dankzij een anonieme tip. Er zou vanuit de woning worden gedeald. Agenten gingen daarom verhaal halen bij de bewoner. Hij liet ze vrijwillig binnen waarna de agenten direct een sterke henneplucht roken. Daarnaast zagen ze op de tafel zakjes cocaïne liggen, wat wiet en een holster van een wapen.

Na toestemming van de bewoner om verder te zoeken, troffen de agenten in dozen grote zakken gevuld met henneptoppen aan. Achteraf zo’n 3 kilo. Verder vonden ze zakken met XTC pillen, een berg zakjes gevuld met harddrugs en een sealapparaat. Alles werd in beslag genomen, net als een schouderholster en een patroon.

De 33-jarige bewoner werd aangehouden, net als een 53-jarige man die ook in de woning aanwezig was. De politie is een onderzoek gestart naar de vermoedelijke dealerpraktijken.

GHB

In de avonduren kwamen agenten terecht bij een woning aan de Arthur van Schendeldreef in Zevenkamp. Daar vond de politie flessen vol met GHB en grondstoffen om deze drug te maken. Ook deze bewoner van 44 jaar is aangehouden en zit vast.