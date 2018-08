Vier verdachten aangehouden op verdenking van handel in namaakgoederen

De politie heeft deze week in Oost-Nederland vier verdachten aangehouden op verdenking van de handel in namaakgoederen. Afgelopen week zijn op drie locaties invallen geweest en hierbij zijn meerdere opslagruimten vol met illegale goederen aangetroffen. Het betrof hier namaakkleding, erectiepillen en stroomstootzaklampen.

De adressen die de politie bezocht kwamen voort uit eerdere onderzoeken en controles. De handelaren adverteerden via Marktplaats en Facebook maar ook via briefjes op prikborden bij de supermarkten.

Winkels en kleding

De goederen werden opgeslagen bij opslagbedrijven en in leegstaande bedrijfspanden in Oost-Nederland. Om de klant te doen geloven dat de goederen origineel zijn werden er in de opslagruimten winkels ingericht met verkrijgbare maten en modellen. De kleding bestond onder andere uit namaakschoenen van bekende grote merken, namaaktrainingspakken met daarop namaakclublogo’s van bekende voetbalclubs. Ook t-shirts, ondergoed, sokken en merkloze kleding waar emblemen op genaaid konden worden maakten deel uit van de producten.

Andere goederen

Naast kleding werden er ook grote partijen namaak erectietabletten aangetroffen. In één van de boxen werd ook een groot aantal zaklampen met stroomstootfunctie gevonden. In een andere opslagruimte had men twee kilogram softdrugs opgeslagen en een geldbedrag van ruim 25.000, - in coupures van onder andere vijfhonderd euro.



In de komende weken verwacht de politie nog meer aanhoudingen in deze zaak te verrichten.