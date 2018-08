Drukte in Amsterdam voor kleurrijke Canal Parade

'Heroes'

Thema dit jaar is ‘Heroes’. Iedereen kent wel iemand die de ‘heldenstatus’ verdient. Denk aan mensen die het voortouw nemen, ergens voor staan en dit ook in het openbaar uitdragen. Het gaat om mensen, al dan niet behorend tot de LHBTI-community, die zich op allerlei manieren inzetten voor mensenrechten in het algemeen en/of onze community in het bijzonder.

Route

De vaartocht begon om 13.00 uur vanuit het Oosterdok en ging via de Nieuwe Herengracht, Amstel, Prinsengracht richting het Westerdok waar de laatste boot rond 17.00 uur aankwam.

Drukte langs de grachten

De wereldberoemde botenparade was, zoals we inmiddels elk jaar gewend zijn, een heus spektakel en er stonden zaterdag dan ook honderdduizenden belangstellenden op de grachten langs de vaarroute.

Iraanse boot nu wel van de partij

De Iraanse boot, die vorige jaar op het laatste moment toch niet kon meevaren, was dit jaar wel van de partij. In Iran staat de doodstraf op het 'zijn' van een LHBT-er.

80 boten

De parade met in totaal 80 boten kent verschillende soorten deelnemers, van kleine lokale LHBT stichtingen, landelijke LHBT belangen verenigingen, gay-horeca, roze netwerken van multinationals en banken, roze overheidsinstellingen, politieke partijen, ministeries tot (media) bedrijven die de emancipatie strijd van de LHBT community ondersteunen.