Scooterrijder gewond na botsing tegen bushokje

Op de Rozenlaan in Maassluis is maandagavond een scooterrijder tegen een bushokje aangereden. De traumahelikopter is ter ondersteuning van het ambulancepersoneel meegevlogen.

Ter hoogte van de rotonde Westlandseweg / Wagenstraat reed de bestuurder door nog onbekende oorzaak tegen de abri aan. De scooterrijder is zwaargewond geraakt en is ter plaatse eerst volledig gespalkt en toen in de ambulance geplaatst. Onderzoek moet uitwijzen wat de toedracht van het ongeval is geweest.