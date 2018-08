Verdachte (18) gewelddadige verkrachting Herman Bavinckstraat langer vast

In de vroege ochtend van zaterdag 21 juli werd een 20-jarige vrouw in Kralingen het slachtoffer van een zedenmisdrijf. Ze raakte daarbij ernstig gewond en moest met spoed overgebracht worden naar het ziekenhuis. De politie startte onder leiding van het Openbaar Ministerie direct met grootschalig onderzoek, dat leidde tot de aanhouding van een 18-jarige verdachte op dinsdagavond 24 juli. De man zit sindsdien vast op verdenking van poging doodslag en verkrachting.

Autobestuurder gezocht

Hoewel de verdachte vast zit, wordt het onderzoek onverminderd voortgezet. De politie komt nog graag in contact met verschillende getuigen. Zij zijn specifiek op zoek naar de bestuurd(st)er van een auto die tijdens het incident, rond 05.30 in de Herman Bavinckstraat voorbij is gereden. Mogelijk heeft de bestuur(st)er en/of inzittende(n) informatie die nog niet bekend is bij het onderzoeksteam, de politie komt graag met hen in contact.

Bedankt

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek bestond uit het verzamelen en bekijken van alle camerabeelden in de omgeving. De politie heeft bij de start van het onderzoek aan particulieren en bedrijven in de wijde omgeving van de plaats delict de oproep gedaan om camerabeelden beschikbaar te stellen in het belang van het onderzoek. Aan die oproep werd breed gehoor gegeven. Het Openbaar Ministerie en de politie wil een ieder bedanken die camerabeelden beschikbaar heeft gesteld.