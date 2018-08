Niet betalend baasje moet zelf 10 dagen cel in voor herdershond in auto

De politierechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft woensdag bepaald dat een 65-jarige man uit Amersfoort, die vorig jaar juni in Amersfoort zijn herdershond in zijn auto achterliet, een geldboete van 500,- euro moet betalen of anders 10 dagen celstraf moet uitzitten. Dit meldt de rechtbank Midden-Nederland woensdag.

In de volle zon

Een vrouw zag vorig jaar juni dat de hond in een afgesloten auto, die in de volle zon stond, op de parkeerplaats was achtergebleven. Zij heeft nog even op de eigenaar gewacht, maar toen die niet kwam opdagen heeft ze de politie gebeld.

Auto opengebroken

Die hebben vervolgens het voertuig opengebroken om de hond te bevrijden. De politierechter oordeelt dat de hond op zijn minst een kwartier in het voertuig is achtergebleven, waar het minimaal 32 graden was. De man heeft het dier daarmee de nodige zorg onthouden en dat is strafbaar.

Verstek

De verdachte was niet aanwezig bij zijn zitting. Hij is door de politierechter bij verstek veroordeeld, conform de eis van de officier van justitie. Als hij de geldboete van 500,- euro niet betaalt moet hij 10 dagen gevangenisstraf uitzitten.