Hond gered bij woningbrand in Vlaardingen

In een woning aan het Duizendguldenkruid in Vlaardingen is woensdagmiddag brand uitgebroken.

Een melder zag zwarte rook uit de achterzijde van het pand komen en belde de brandweer. De brandweer heeft meerdere huisdieren uit de bovenwoning gered. Een hond heeft zuurstof toegediend gekregen. De dierenambulance is ter plaatse gekomen om zich verder te ontfermen over de dieren. Het vuur in de woning was vrij snel onder controle. Naar de oorzaak zal een onderzoek worden ingesteld.