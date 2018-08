Extra drukke zomer voor Reddingsbrigade Nederland

Deze zomer is uitzonderlijk warm. Dat leidt tot meer zwemmers in open water. Reddingsbrigade Nederland heeft het er bijzonder druk mee.

Voor de periode van maandag 2 juli tot en met zondag 5 augustus is voor de reddingsbrigadeposten aan de kust een totaal van 3259 hulpverleningen geregistreerd. Daarnaast is sprake van een opmerkelijk groot aantal verdrinkingsongevallen. Reddingsbrigade Nederland maakt zich daarover zorgen en onderstreept: de verantwoordelijkheid voor zwemveiligheid ligt primair bij de badgast zelf. Waarnemingen maken duidelijk dat het verantwoordelijkheidsbesef en kennis van de risico's van zwemmen in open water juist vaak ontbreken. Reddingsbrigade Nederland neemt initiatief, ook in samenwerking met partnerorganisaties, om daarin verandering te brengen.

Reddingsbrigade Nederland verzorgt opleidingen in zwemmend en varend redden. De landelijke vereniging telt 161 lokale reddingsbrigades, met in totaal zo'n 23000 leden, waarvan 5000 actief als vrijwilliger. Zij spannen zich met alle ter beschikking staande middelen in voor de missie: het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood.