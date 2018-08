Haags PVV-raadslid Dille plotseling overleden

Video Facebook

Willie Dille plaatste woensdag zelf op Facebook een filmpje van haar zelf waarin ze zei dat ze op 15 maart 2017, de dag van de Tweede Kamer verkiezingen, slachtoffer is geworden van een groepsverkrachting door moslims. Volgens Dille wilden die dat ze haar mond zou houden in de Haagse gemeenteraad. In het filmpje kondigde een sterk vermagerde en vermoeid uitziende Dille ook aan dat ze stopt met haar werk in de politiek. Het bewuste filmpje is inmiddels al weer verwijderd van Facebook.

Reactie Gerbrands

Gerbrands reageerde woensdag al naar aanleiding van de berichtgeving over het Facebookbericht van Willie Dille in de media. 'Het beeld dat nu wordt geschetst als zou Willie een labiel gekkie zijn, wil ik met kracht ontkennen. Vriend en vijand zullen bevestigen dat Willie een ijzersterke vrouw is die zich niet gek laat maken', zo schreef Gerbrands.

Bedreiging

'Het filmpje is gemaakt na een jaar van ellende, geen enkele steun van politie of burgemeester. Willie is een zeer sociaal, gedreven, intelligent politica die nooit zal stoppen het vrije woord te verdedigen en die de strijd tegen de islam zal voortzetten. De laatste bedreiging was de spreekwoordelijke druppel. Een uitgebreide reactie op het gebeuren zal komen als de rust wat is weergekeerd. Het verzoek is dan ook Willie nu met rust te laten', aldus Gerbrands.

Reactie op overlijden

Gerbrands reageerde donderdag op het plotselinge overlijden van Dille. 'Met verslagenheid en intens verdriet hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze collega, strijdmakker en bovenal vriendin Willie Dille. Wat haar is overkomen en vooral de reacties daarop kon zij niet meer dragen. Wij zullen door strijden, zodat haar dood niet voor niets is geweest', aldus Gerbrands.