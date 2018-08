Opgepakte verdachte (28) dodelijke schietpartij Delft weer vrij

Vrijdag is de 28-jarige man uit Delft, die afgelopen dinsdag werd aangehouden nabij de Kalverbos waar even daarvoor iemand was doodgeschoten, weer vrijgelaten. 'Hij is geen verdachte meer', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten.