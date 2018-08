Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen afgelast

Aangezien de veiligheid van bezoekers en het personeel op en rond het ponton in de zee hiermee niet gewaarborgd is, heeft het bestuur in samenspraak met de betrokkenen besloten het vuurwerk af te gelasten. Het besluit is tot op het laatst mogelijk moment uitgesteld in de hoop dat de omstandigheden zouden verbeteren.

Het geplande vuurwerk van vrijdagavond, van Japan en Oostenrijk, worden op een passend moment in het festival afgeschoten. De show van zaterdagavond zal gezien de weersvooruitzichten gewoon doorgaan.