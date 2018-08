FNV Jong voert actie tegen te lage inschaling supermarkt medewerkers

‘Jongeren die werken in supermarkten worden bijna altijd te laag ingeschaald en lopen daardoor gemiddeld een euro per uur mis’, zegt Duygu Akcay, bestuurder FNV jong. We gaan daarom zaterdag samen met supermarktmedewerkers die euro terughalen.’

FNV Jong heeft het probleem al eerder aangekaart bij de supermarkten. Akcay : ‘Jumbo beweert dat het bij hun niet speelt, maar dat incidentele misstanden gemeld kunnen worden en dan zullen worden aangepakt. We hebben inmiddels zoveel meldingen binnengekregen dat je niet kunt spreken van incidenten. AH weigerde zelfs een intentieverklaring te ondertekenen. Daarop verklaarden de jongeren de oorlog aan de grote supermarktbazen.

Loondiefstal

Een van de actievoerders zaterdag is Mart, 22 jaar. Hij werkt al jaren in een supermarkt, waarvan de laatste 2 jaar als shiftleader. ‘Ik krijg nog steeds betaald volgens schaal A (vakkenvuller) maar hoor minimaal in schaal C (shiftleader). Ik krijg dus meer dan een euro per uur te weinig, per maand loopt dat flink op. Het is gewoon loondiefstal.’ Kassamedewerkers en mensen bij de brood of vleeswaren vallen in schaal B.

Opsporing verzocht

De actieveoerders gaan zaterdag de supermarktmedewerkers in Zutphen, maar ook het winkelend publiek informeren over deze loondiefstal. Ook eisen ze zaterdag de ‘euro’ terug en zullen ze onder andere posters verspreiden met de tekst: ‘Opsporing verzocht. Supermarkt bazen verdacht van loondiefstal. Heb je ze gezien meld dit bij FNV Jong!