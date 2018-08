Dubbele crash op A58 leidt tot enorme ravage en drie gewonden

Bij een dubbele aanrijding op de snelweg A58 vlakbij Moergestel zijn in de nacht van zaterdag op zondag in totaal drie personen gewond geraakt. ´De ravage was groot en de snelweg werd de rest van de nacht afgesloten´, zo meldt de politie zondag.